В московском парке «Зарядье» появится детская медиастудия

В этом месяце в столичном парке «Зарядье» откроется медиастудия для посетителей в возрасте от 5 до 18 лет.
Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, в павильоне «Медиацентр» педагоги, среди которых будут работники кино и телевидения, начнут учить юных горожан режиссуре, основам съемки и монтажа, а также покажут, как правильно озвучивать видеоролики и мультфильмы.
Детская медиастудия заработает с 15 октября, в день открытия с 12:00 до 20:00 ее можно будет посетить бесплатно, в дальнейшем за занятия придется заплатить.
Павел Трехлеб, директор парка «Зарядье»: «Медиастудия открывается в рамках просветительского проекта „Главкино. Дети в «Зарядье»“, который мы реализуем совместно c „Главкино“, одной из крупнейших кинотелевизионных компаний России, и фондом поддержки культуры и искусства „Искусство на все времена“».
Уже с ноября месяца групповые занятия в медиастудии станут регулярными. Ребята смогут освоить актерское мастерство, режиссуру, операторское мастерство, фотографию, попробовать себя в анимации, тележурналистике, а также взять уроки эстрадного вокала. Кроме того, для маленьких откроются отделения пластики и современной хореографии.
Детская медиастудия заработает с 15 октября, в день открытия с 12:00 до 20:00 ее можно будет посетить бесплатно, в дальнейшем за занятия придется заплатить.
Павел Трехлеб, директор парка «Зарядье»: «Медиастудия открывается в рамках просветительского проекта „Главкино. Дети в «Зарядье»“, который мы реализуем совместно c „Главкино“, одной из крупнейших кинотелевизионных компаний России, и фондом поддержки культуры и искусства „Искусство на все времена“».
Уже с ноября месяца групповые занятия в медиастудии станут регулярными. Ребята смогут освоить актерское мастерство, режиссуру, операторское мастерство, фотографию, попробовать себя в анимации, тележурналистике, а также взять уроки эстрадного вокала. Кроме того, для маленьких откроются отделения пластики и современной хореографии.
Комментарии