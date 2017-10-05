Сибиряк ради тюремной баланды избил полицейского со словами «капитан, ничего личного»

Правоохранители Томской области разбираются с молодым безработным сибиряком, который напал на офицера полиции, чтобы попасть в тюрьму.
Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, житель города Северска стремился в исправительное учреждение ради еды и нормальных условий проживания, так как не имел никакого источника дохода. Эта история произошла еще летом, но известно о ней стало только сейчас.
Чтобы оказаться на тюремных нарах, молодой сибиряк пришел в дежурную часть полиции и решил подкараулить кого-то из сотрудников. Когда навстречу ему вышел мужчина в форме, безработный со словами «капитан, ничего личного» дважды ударил его кулаком по лицу, поднялся по ступенькам на лестницу и спрыгнул вниз на стража порядка. В результате нападения офицер получил рвано-ушибленные раны нижней губы.
Драчуна задержали на месте, он сразу же признал вину, но желание быть арестованным не осуществилось — его оставили под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Материалы направлены в суд.
Чтобы оказаться на тюремных нарах, молодой сибиряк пришел в дежурную часть полиции и решил подкараулить кого-то из сотрудников. Когда навстречу ему вышел мужчина в форме, безработный со словами «капитан, ничего личного» дважды ударил его кулаком по лицу, поднялся по ступенькам на лестницу и спрыгнул вниз на стража порядка. В результате нападения офицер получил рвано-ушибленные раны нижней губы.
Драчуна задержали на месте, он сразу же признал вину, но желание быть арестованным не осуществилось — его оставили под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Материалы направлены в суд.
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