Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    День учителя: более 2 миллионов педагогов отмечают профессиональный праздник. педагогика, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДень учителя: более 2 миллионов педагогов отмечают профессиональный праздник

    День учителя: более 2 миллионов педагогов отмечают профессиональный праздник

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков
    День учителя: более 2 миллионов педагогов отмечают профессиональный праздник

    День учителя: более 2 миллионов педагогов отмечают профессиональный праздник

    День учителя: более 2 миллионов педагогов отмечают профессиональный праздник
    • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков

      • Сегодня в России отмечают День учителя — профессиональный праздник работников сферы образования.

      Поздравления от своих учеников принимают 2,5 миллиона человек — это преподаватели школ и вузов, а также воспитатели детских садов. Лучших из них сегодня наградят в Кремле. Там подведут итоги конкурса «Учитель года».

      И сегодня же в широкий прокат выходит российский фильм «Жизнь впереди». Он как раз на школьную тематику. Главные герои ленты — выпускники, которые спустя много лет встречаются на поминках одноклассника. Несмотря на такую печальную завязку, картина комедийная. Герои сведут личные счеты, вспомнят старые обиды и, конечно, первую любовь.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru