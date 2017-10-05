День учителя: более 2 миллионов педагогов отмечают профессиональный праздник

Сегодня в России отмечают День учителя — профессиональный праздник работников сферы образования.

Поздравления от своих учеников принимают 2,5 миллиона человек — это преподаватели школ и вузов, а также воспитатели детских садов. Лучших из них сегодня наградят в Кремле. Там подведут итоги конкурса «Учитель года».



И сегодня же в широкий прокат выходит российский фильм «Жизнь впереди». Он как раз на школьную тематику. Главные герои ленты — выпускники, которые спустя много лет встречаются на поминках одноклассника. Несмотря на такую печальную завязку, картина комедийная. Герои сведут личные счеты, вспомнят старые обиды и, конечно, первую любовь.