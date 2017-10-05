Загадочная воронка появилась в небе над Японией: видео

В Ниигате засняли загадочное природное явление, которое удивило японцев.
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Необычное облако в форме змеи появилось в небе над городом Дзёэцу в японской префектуре Ниигата. Как показано на видео, опубликованном в Сети, в небе образовалось воронкообразное облако.
Затем оно, извиваясь, улетает далеко ввысь и практически пропадает из виду. Подобного рода природные явления образуются из дождевых или кучевых облаков и могут перерасти в торнадо, если достигнут поверхности земли.
Затем оно, извиваясь, улетает далеко ввысь и практически пропадает из виду. Подобного рода природные явления образуются из дождевых или кучевых облаков и могут перерасти в торнадо, если достигнут поверхности земли.
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