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    Загадочная воронка появилась в небе над Японией: видео. Япония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗагадочная воронка появилась в небе над Японией: видео

    Загадочная воронка появилась в небе над Японией: видео

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    • Кадр из видео: WEATHERNEWS /youtube.com
    Загадочная воронка появилась в небе над Японией: видео

    Загадочная воронка появилась в небе над Японией: видео

    Загадочная воронка появилась в небе над Японией: видео
    • Кадр из видео: WEATHERNEWS /youtube.com

      • В Ниигате засняли загадочное природное явление, которое удивило японцев.

      Необычное облако в форме змеи появилось в небе над городом Дзёэцу в японской префектуре Ниигата. Как показано на видео, опубликованном в Сети, в небе образовалось воронкообразное облако.

      Затем оно, извиваясь, улетает далеко ввысь и практически пропадает из виду. Подобного рода природные явления образуются из дождевых или кучевых облаков и могут перерасти в торнадо, если достигнут поверхности земли.

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