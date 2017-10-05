Пикантные фото «БДСМ-зайки» из Минобороны Украины взбудоражили пользователей Сети

В Киеве произошел скандал с фотографиями одной гламурной девушки, которая, как оказалось, имеет отношение к украинской политике.
Судя по фото в соцсетях, жизнь у Александры Макаревич удалась — что ни месяц, то отдых за границей, шампанское и дорогие машины. И везде 29-летняя киевлянка так и норовит показать свою фигуру в пикантных позах и нарядах. Все бы ничего, вот только «БДСМ-зайка», как ее уже прозвали в Интернете, работает в Министерстве обороны Незалежной и учится в Академии внутренних дел. И, видимо, так хорошо там устроилась, что даже не боится ругать президента Порошенко.
Александра Макаревич: «Вот обидно — президент всех нагибает, и это нормально, а юрист в ушках это стыд и позор для украинского народа. Хотя нет, мне не обидно, мне весело».
Также сотрудница Минобороны не скрывает, что любит отдыхать в Сочи, а Москву называет своим любимым городом. Впрочем, чиновницами с высокой сексуальной ответственностью Украину давно не удивишь.
Год назад вся страна узнала правду о 24-летней Анастасии Деевой, которую глава МВД Аваков неожиданно сделал своим главным заместителем. А депутат Рады и близкая подруга Порошенко Ирина Фриз, которую он делегировал представлять страну на саммите НАТО как оказалось, достаточно опытна в порно-съемках.
Александра Макаревич: «Вот обидно — президент всех нагибает, и это нормально, а юрист в ушках это стыд и позор для украинского народа. Хотя нет, мне не обидно, мне весело».
Также сотрудница Минобороны не скрывает, что любит отдыхать в Сочи, а Москву называет своим любимым городом. Впрочем, чиновницами с высокой сексуальной ответственностью Украину давно не удивишь.
Год назад вся страна узнала правду о 24-летней Анастасии Деевой, которую глава МВД Аваков неожиданно сделал своим главным заместителем. А депутат Рады и близкая подруга Порошенко Ирина Фриз, которую он делегировал представлять страну на саммите НАТО как оказалось, достаточно опытна в порно-съемках.
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