Журналиста НТВ задержали после того, как он занес нож над «Киевским» тортом: видео

Мы публикуем тот самый стендап, за съемку которого в центре украинской столицы в среду был задержан корреспондент НТВ Вячеслав Немышев.

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Происходящее не понравилось украинскому активисту, который настоял на том, чтобы нашего коллегу задержала полиция. После этого Немышев был передан сотрудникам Службы безопасности Украины, и связь с ним была потеряна.



Позже пресс-служба СБУ официально подтвердила, что нашего коллегу допрашивают сотрудники этого ведомства.



Елена Гитлянская, представитель пресс-службы СБУ: «Проводится его опрос, по результатам которого будет принято решение о дальнейших действиях».



Судя по странице активиста, который инициировал задержание Немышева, он причастен к одной из украинских националистических организаций.

