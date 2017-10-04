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Пёс-2

    Трамп прокомментировал сообщения о планируемой отставке Тиллерсона

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    Трамп прокомментировал сообщения о планируемой отставке Тиллерсона

    Трамп прокомментировал сообщения о планируемой отставке Тиллерсона

    Президент США Дональд Трамп заявил во время поездки в Лас-Вегас, что он всецело доверяет госсекретарю Рексу Тиллерсону.

    Ранее телеканал NBC News сообщил, что Тиллерсон был близок к тому, чтобы уйти в отставку минувшим летом — на фоне конфликтов с Белым домом и Трампом. Однако вице-президент США Майкл Пенс тогда «убедил его остаться на посту хотя бы до конца этого года».

    В свою очередь Тиллерсон опроверг эту информацию, а Трамп потребовал от телеканала извинений.

    Дональд Трамп: «У меня полное доверие к Рексу».

    Между тем представители телеканала сообщили, что не будут приносить извинения и настаивают на достоверности информации о разногласиях президента США с госсекретарем и намерениях последнего уйти в отставку.

    Из сообщения NBC News: «Мы остаемся верны этому. Мы широко писали об этом. Мы поговорили с дюжиной людей для этой истории».

    В свою очередь старший корреспондент NBC Хэлли Джексон, имеющая аккредитацию при Белом доме, заявила, что телеканал «не будет выступать с извинениями перед Америкой, как к тому призывает президент». Она отметила, что госсекретарь «напрямую не опроверг некоторые ключевые моменты» новости.

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