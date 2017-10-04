Пёс-2
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Пёс-2
    Опубликовано первое в мире панорамное видео из открытого космоса. МКС, Роскосмос, видеонаблюдение, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпубликовано первое в мире панорамное видео из открытого космоса

    Опубликовано первое в мире панорамное видео из открытого космоса

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    Опубликовано первое в мире панорамное видео из открытого космоса

    Опубликовано первое в мире панорамное видео из открытого космоса

    Опубликовано первое в мире панорамное видео из открытого космоса

      4 октября 1957 года золотыми буквами вписано в историю. В этот день Советский Союз осуществил запуск первого искусственного спутника Земли.

      В честь 60-й годовщины состоялась презентация первого в истории панорамного видео, снятого в открытом космосе.

      Как отмечает корреспондент НТВ Александр Терёхин, теперь от бесконечного пространства человека отделяет лишь пара кликов. Несколько месяцев специальная камера следила за жизнью экипажа МКС, чтобы с помощью технологии виртуальной реальности уже на Земле каждый ощутил себя немножко космонавтом.

      Выход в безвоздушное пространство — девятый по счету панорамный ролик в серии совместного проекта телеканала RT и «Роскосмоса». Предыдущие эпизоды, отмечают авторы, успели оценить уже 23 миллиона человек.

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