Опубликовано первое в мире панорамное видео из открытого космоса

4 октября 1957 года золотыми буквами вписано в историю. В этот день Советский Союз осуществил запуск первого искусственного спутника Земли.
В честь 60-й годовщины состоялась презентация первого в истории панорамного видео, снятого в открытом космосе.
Как отмечает корреспондент НТВ Александр Терёхин, теперь от бесконечного пространства человека отделяет лишь пара кликов. Несколько месяцев специальная камера следила за жизнью экипажа МКС, чтобы с помощью технологии виртуальной реальности уже на Земле каждый ощутил себя немножко космонавтом.
Выход в безвоздушное пространство — девятый по счету панорамный ролик в серии совместного проекта телеканала RT и «Роскосмоса». Предыдущие эпизоды, отмечают авторы, успели оценить уже 23 миллиона человек.
Как отмечает корреспондент НТВ Александр Терёхин, теперь от бесконечного пространства человека отделяет лишь пара кликов. Несколько месяцев специальная камера следила за жизнью экипажа МКС, чтобы с помощью технологии виртуальной реальности уже на Земле каждый ощутил себя немножко космонавтом.
Выход в безвоздушное пространство — девятый по счету панорамный ролик в серии совместного проекта телеканала RT и «Роскосмоса». Предыдущие эпизоды, отмечают авторы, успели оценить уже 23 миллиона человек.
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