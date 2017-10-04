На красной ветке московского метро произошел сбой

На северном участке Сокольнической линии столичного метрополитена приостановлено движение.
Сбой в движении на красной ветке произошел из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной подземки. Подробностей инцидента пока не приводится.
Московский метрополитен: «18:20 Сокольническая линия. Северный участок. Увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром».
Позднее в метро уточнили, что на линии приостановлено движение от станции «Сокольники» до «Бульвара Рокоссовского». Пассажиров просят пользоваться другими ветками, МЦК или наземным транспортом.
Московский метрополитен: «18:20 Сокольническая линия. Северный участок. Увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром».
Позднее в метро уточнили, что на линии приостановлено движение от станции «Сокольники» до «Бульвара Рокоссовского». Пассажиров просят пользоваться другими ветками, МЦК или наземным транспортом.
Комментарии