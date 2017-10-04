Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    На красной ветке московского метро произошел сбой

    комментировать

    На красной ветке московского метро произошел сбой

    На красной ветке московского метро произошел сбой

    На северном участке Сокольнической линии столичного метрополитена приостановлено движение.

    Сбой в движении на красной ветке произошел из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной подземки. Подробностей инцидента пока не приводится.

    Московский метрополитен: «18:20 Сокольническая линия. Северный участок. Увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром».

    Позднее в метро уточнили, что на линии приостановлено движение от станции «Сокольники» до «Бульвара Рокоссовского». Пассажиров просят пользоваться другими ветками, МЦК или наземным транспортом.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru