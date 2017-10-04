Путин обрисовал будущее мирового энергетического рынка

Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Общая картина мировой энергетики меняется, но у России есть все шансы сохранить лидерство на международном рынке.

Один из самых обсуждаемых вопросов форума — соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. Срок его действия истекает в марте 2018 года. Заместитель главного редактора агентства Bloomberg, который вел дискуссию, несколько раз спрашивал Владимира Путина, будет ли это соглашение продлено и если да, то когда и на какой срок. Но российский президент ответил лишь, что обсудит этот вопрос с королем Саудовской Аравии.



Выступая на пленарном заседании, Владимир Путин говорил о трендах в энергетике, о том, каким будет энергетический рынок в ближайшие десятилетия.



Владимир Путин, президент РФ: «По оценкам экспертов, уже через 20 лет человечеству потребуется на 30% больше энергии, чем сегодня. Это связано с развитием мировой экономики, с ростом населения на планете, повышением качества жизни и уровня потребления, особенно в развивающихся странах. Напомню, что сегодня, по статистике, до двух миллиардов людей на планете еще не имеют полноценного доступа к источникам энергии. Несомненно, что в предстоящие десятилетия эта ситуация будет меняться, что повлечет за собой формирование новых рынков. География и структура спроса на энергию, прежде всего, сместятся в сторону стран АТР».



Говорил Владимир Путин и о том, что некоторые страны пытаются использовать энергетический рынок для достижения своих политических целей, используя нерыночные методы. Но страны эти президент предпочел не называть.



Александр Шохин, президент РСПП: «Нельзя допускать того, чтобы повторилась ситуация начала этого тысячелетия, когда мы думали, что сланцевые нефть и газ — это фантазии и сказки. Надо быть готовыми к тому, что любые сказки могут стать былью. У нас потенциал для этого есть — и производственный, и научный».



Но речь на форуме шла не только об энергетике. Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Ивана Трушкина.