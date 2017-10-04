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    Путин обрисовал будущее мирового энергетического рынка. Путин, экономика и бизнес, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин обрисовал будущее мирового энергетического рынка

    Путин обрисовал будущее мирового энергетического рынка

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    Путин обрисовал будущее мирового энергетического рынка

    Путин обрисовал будущее мирового энергетического рынка

    Путин обрисовал будущее мирового энергетического рынка

      Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Общая картина мировой энергетики меняется, но у России есть все шансы сохранить лидерство на международном рынке.

      Один из самых обсуждаемых вопросов форума — соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. Срок его действия истекает в марте 2018 года. Заместитель главного редактора агентства Bloomberg, который вел дискуссию, несколько раз спрашивал Владимира Путина, будет ли это соглашение продлено и если да, то когда и на какой срок. Но российский президент ответил лишь, что обсудит этот вопрос с королем Саудовской Аравии.

      Выступая на пленарном заседании, Владимир Путин говорил о трендах в энергетике, о том, каким будет энергетический рынок в ближайшие десятилетия.

      Владимир Путин, президент РФ: «По оценкам экспертов, уже через 20 лет человечеству потребуется на 30% больше энергии, чем сегодня. Это связано с развитием мировой экономики, с ростом населения на планете, повышением качества жизни и уровня потребления, особенно в развивающихся странах. Напомню, что сегодня, по статистике, до двух миллиардов людей на планете еще не имеют полноценного доступа к источникам энергии. Несомненно, что в предстоящие десятилетия эта ситуация будет меняться, что повлечет за собой формирование новых рынков. География и структура спроса на энергию, прежде всего, сместятся в сторону стран АТР».

      Говорил Владимир Путин и о том, что некоторые страны пытаются использовать энергетический рынок для достижения своих политических целей, используя нерыночные методы. Но страны эти президент предпочел не называть.

      Александр Шохин, президент РСПП: «Нельзя допускать того, чтобы повторилась ситуация начала этого тысячелетия, когда мы думали, что сланцевые нефть и газ — это фантазии и сказки. Надо быть готовыми к тому, что любые сказки могут стать былью. У нас потенциал для этого есть — и производственный, и научный».

      Но речь на форуме шла не только об энергетике. Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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