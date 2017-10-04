«Дело не в деньгах»: музыкант Антон Беляев судится с саратовским магазином из-за названия Therr Maitz

Известный музыкант Антон Беляев подал в суд на саратовский магазин, который без разрешения использовал название его коллектива Therr Maitz. Это словосочетание, по словам артиста, абсолютно ничего не значит. Несколько лет назад он сам его придумал и раскрутил.

Непереводимое словосочетание Therr Maitz, родившееся в голове музыканта, владельцы мебельного магазина в Саратове на протяжении полутора лет использовали на вывеске и на сайте.



Антон Беляев, музыкант: «Название наше ничего не означает, это энергетическая такая вещь. Мы придумали его по необходимости, когда нам нужно было придумать название. На горизонте в России нет более сложного, трудно запоминаемого и читаемого названия. Как-то удивляет меня выбор этих людей. Но в итоге это произошло. Почему кто-то в Саратове считает, что он может стать вдруг причастным к этому?»



Никаких совпадений быть просто не может, уверен музыкант. Группу, созданную еще 13 лет назад, в 2014 году признали самым востребованным российским коллективом. Концерты пошли один за другим. Возможно, именно в толпе фанатов оказался и пиарщик саратовского магазина.



Антон Беляев: «Я допускаю, что, возможно, кто-то из создателей бренда к нам какие-то теплые испытывал чувства, но надо было позвонить просто и спросить. Я уверен, что мы бы нашли общий язык. И опять же дело даже не в деньгах».



Так и не дождавшись объяснений от предпринимателей, музыканты обратились в суд с требованием прекратить использование товарного знака, коммерческого обозначения и названия группы Therr Maitz, а также выплатить компенсацию за нарушение авторских прав. Сразу после предварительного заседания в названии магазина неожиданно появилась лишняя буква. Затем вывеску и вовсе сняли, а после магазин перестал принимать покупателей.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».