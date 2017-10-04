Бразильские горе-воры потратили $1,3 млн на неудавшееся ограбление банка

Неудачное ограбление банка в Бразилии обсуждают по всему миру. 16 человек планировали «преступление века». Арендовали особняк неподалеку от банковского хранилища и принялись копать тоннель.

Целых три месяца 16 обитателей бразильских фавел вручную, без шума, чтобы не привлекать внимание, рыли 500-метровый подземный коридор от взятого в аренду частного дома до центрального банка Сан-Паулу.



Казалось, что они все предусмотрели: тоннель укрепили металлическими стойками, провели электричество и даже проложили рельсы для небольших тележек, чтобы удобнее было вывозить деньги. Но полицейские оказались проворнее и надели наручники на горе-грабителей как раз в тот момент, когда те собирались пробурить отверстие в полу самого крупного и защищенного сейфа Бразилии. На тот момент там хранилось более 300 миллионов долларов. Стражи порядка так и заявили: им удалось предотвратить «ограбление века».



Фабиу Пинейрос, сотрудник полиции: «На реализацию своего плана грабители потратили около 4 миллионов бразильских реалов (1,3 млн долларов). При этом сами они собирались похитить миллиард. Еще в июне они арендовали небольшой дом за 600 долларов в месяц. Сам владелец дома не виноват. Он стал жертвой обмана как и все бразильское общество».



На след горе-грабителей полицию вывел подозреваемый совсем по другому делу. Стражи порядка не застали его дома. Нашли рецидивиста в компании собиравшихся опустошить банковское хранилище Бразилии. Прямо у входа в тоннель.