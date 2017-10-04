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    «Фоторепортаж из параллельного мира»: в Петербурге открылась выставка картин Васи Ложкина. Санкт-Петербург, выставки и музеи, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Фоторепортаж из параллельного мира»: в Петербурге открылась выставка картин Васи Ложкина

    «Фоторепортаж из параллельного мира»: в Петербурге открылась выставка картин Васи Ложкина

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    «Фоторепортаж из параллельного мира»: в Петербурге открылась выставка картин Васи Ложкина

    «Фоторепортаж из параллельного мира»: в Петербурге открылась выставка картин Васи Ложкина

    «Фоторепортаж из параллельного мира»: в Петербурге открылась выставка картин Васи Ложкина

      В Санкт-Петербурге открылась выставка художника-карикатуриста Васи Ложкина. В галерее «Свиное рыло» на посетителей угрюмо взирают кошачьи морды. Дело в том, что главные герои социальных картин Ложкина — это коты. Их узнает каждый, как, впрочем, и особую манеру художника.

      Еле уловимая игра теней, тонкая проработка фона — это не про творчество Васи Ложкина. «Ничего лишнего» — именно так называется его выставка и названию своему следует. Некоторые из представленных картин еще не видел Интернет и даже москвичи — проводится обкатка искушенным петербургским зрителем.

      Автор признается, что сейчас у него в творчестве декаданс, темный период. В прямом смысле. Преобладает монохром, оттенки серого и серых. На выставке представлены приквел и сиквел истории про порося Бореньку — «Боренька. Начало» и «Явление Бореньки», а также философское произведение под названием «Нечеловеческая музыка».

      Говорят, Ложкин родину не любит. Ультралиберальная публика, особенно из ближнего зарубежья, с удовольствием постит ложкинских старух и работяг. Вот она — настоящая Россия, вот он, ложкинский Левиафан. Но нет, все намного тоньше.

      Вася Ложкин: «Страну я свою очень люблю, мало того, я дичайший патриот. Здесь в данном случае это такие окна роста, фоторепортаж из параллельного мира, странного мира моих внутренних каких-то психозов».

      Магическая карикатура. Есть вселенная Marvel, есть вселенная Ложкина — старухи с работягами, работяги с медведями. Своего рода российские архетипы. Такое написать можно только с любовью к своим персонажам. Даже самый взыскательный петербургский зритель это чувствует.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ильи Федосова.

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