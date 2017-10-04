«Фоторепортаж из параллельного мира»: в Петербурге открылась выставка картин Васи Ложкина

В Санкт-Петербурге открылась выставка художника-карикатуриста Васи Ложкина. В галерее «Свиное рыло» на посетителей угрюмо взирают кошачьи морды. Дело в том, что главные герои социальных картин Ложкина — это коты. Их узнает каждый, как, впрочем, и особую манеру художника.

Еле уловимая игра теней, тонкая проработка фона — это не про творчество Васи Ложкина. «Ничего лишнего» — именно так называется его выставка и названию своему следует. Некоторые из представленных картин еще не видел Интернет и даже москвичи — проводится обкатка искушенным петербургским зрителем.



Автор признается, что сейчас у него в творчестве декаданс, темный период. В прямом смысле. Преобладает монохром, оттенки серого и серых. На выставке представлены приквел и сиквел истории про порося Бореньку — «Боренька. Начало» и «Явление Бореньки», а также философское произведение под названием «Нечеловеческая музыка».



Говорят, Ложкин родину не любит. Ультралиберальная публика, особенно из ближнего зарубежья, с удовольствием постит ложкинских старух и работяг. Вот она — настоящая Россия, вот он, ложкинский Левиафан. Но нет, все намного тоньше.



Вася Ложкин: «Страну я свою очень люблю, мало того, я дичайший патриот. Здесь в данном случае это такие окна роста, фоторепортаж из параллельного мира, странного мира моих внутренних каких-то психозов».



Магическая карикатура. Есть вселенная Marvel, есть вселенная Ложкина — старухи с работягами, работяги с медведями. Своего рода российские архетипы. Такое написать можно только с любовью к своим персонажам. Даже самый взыскательный петербургский зритель это чувствует.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ильи Федосова.