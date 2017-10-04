В Москве нашли отрезанные человеческие ноги за супермаркетом

Две отрезанные ноги обнаружили минувшей ночью возле магазина на
юго-западе столицы.
Об этой страшной находке рассказал источник в правоохранительных органах столицы, передает РИА Новости. По его словам, ноги были завернуты в полиэтиленовые пакеты. Их обнаружили за супермаркетом случайные прохожие.
В Следственном комитете сообщили, что проводят проверку в связи с обнаружением человеческих останков. В ведомстве уточнили, что отрезанные ноги принадлежали мужчине. Их нашли у магазина неподалеку от улицы Миклухо-Маклая.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве: «По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка».
По ее словам, для установления причины смерти человека, которому принадлежали отрезанные ноги, назначена медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении дела.
В Следственном комитете сообщили, что проводят проверку в связи с обнаружением человеческих останков. В ведомстве уточнили, что отрезанные ноги принадлежали мужчине. Их нашли у магазина неподалеку от улицы Миклухо-Маклая.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве: «По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка».
По ее словам, для установления причины смерти человека, которому принадлежали отрезанные ноги, назначена медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении дела.
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