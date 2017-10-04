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    Роскомнадзор вдвое сократит реестр запрещенных сайтов

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    Роскомнадзор вдвое сократит реестр запрещенных сайтов

    Роскомнадзор вдвое сократит реестр запрещенных сайтов

    К ноябрю список запрещенных в России сайтов сократится в два раза. Об этом заявил начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Денис Пальцин.

    По информации газеты «Известия», из списка будут удалены неактуальные ресурсы. Кроме этого, реестр отчистят от дублей — одних и тех же сайтов, внесенных по требованию разных государственных органов.

    Пальцин пояснил, что расчистку требуется провести из-за ограниченной емкости реестра. В общей сложности в реестр можно внести около 1 млн записей, и сейчас он заполнен более чем на две трети.

    Денис Пальцин: «По мнению операторов связи, после внесения 200–300 тыс. сайтов реестр забьется».

    Ожидается, что реестр удастся освободить примерно наполовину. Однако при нынешних темпах блокировки «таблица маршрутизации» у операторов связи все равно заполнится через несколько лет. В этой связи в ведомстве будут думать о новом подходе к блокировкам, подчеркнул Пальцин.

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