Комедия «Жизнь впереди» выходит в широкий прокат

Состоялась премьера новой комедии «Жизнь впереди». Это забавная история одноклассников, которую Карен Оганесян снял по сценарию Жоры Крыжовникова.
В новом фильме героиня Ольги Медынич встретит и школьного воздыхателя, и первую любовь, и шанса своего не упустит.
Ольга Медынич, актриса: «Я считаю, что она просто трепетная и прекрасная женщина. Разбирается с какими-то школьными влюбленностями».
Режиссер Карен Оганесян вписал в историю одноклассников самые узнаваемые лица российского кино: кроме Ходченковой, Медынич, Виторгана в фильме снялись Александр Паль, Павел Прилучный, Юлия Александрова.
Как сообщает корреспондент НТВ Сергей Сыркин, сцен на грани в этом фильме будет много, к ним и стоит приглядеться повнимательнее.
Ольга Медынич, актриса: «Я считаю, что она просто трепетная и прекрасная женщина. Разбирается с какими-то школьными влюбленностями».
Режиссер Карен Оганесян вписал в историю одноклассников самые узнаваемые лица российского кино: кроме Ходченковой, Медынич, Виторгана в фильме снялись Александр Паль, Павел Прилучный, Юлия Александрова.
Как сообщает корреспондент НТВ Сергей Сыркин, сцен на грани в этом фильме будет много, к ним и стоит приглядеться повнимательнее.
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