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    Комедия «Жизнь впереди» выходит в широкий прокат. знаменитости, кино, премьера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКомедия «Жизнь впереди» выходит в широкий прокат

    Комедия «Жизнь впереди» выходит в широкий прокат

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    Комедия «Жизнь впереди» выходит в широкий прокат

    Комедия «Жизнь впереди» выходит в широкий прокат

    Комедия «Жизнь впереди» выходит в широкий прокат

      Состоялась премьера новой комедии «Жизнь впереди». Это забавная история одноклассников, которую Карен Оганесян снял по сценарию Жоры Крыжовникова.

      В новом фильме героиня Ольги Медынич встретит и школьного воздыхателя, и первую любовь, и шанса своего не упустит.

      Ольга Медынич, актриса: «Я считаю, что она просто трепетная и прекрасная женщина. Разбирается с какими-то школьными влюбленностями».

      Режиссер Карен Оганесян вписал в историю одноклассников самые узнаваемые лица российского кино: кроме Ходченковой, Медынич, Виторгана в фильме снялись Александр Паль, Павел Прилучный, Юлия Александрова.

      Как сообщает корреспондент НТВ Сергей Сыркин, сцен на грани в этом фильме будет много, к ним и стоит приглядеться повнимательнее.

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