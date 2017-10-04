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    Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

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    Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

    Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

    Синоптики сообщили, что в столице была зафиксирована самая холодная ночь с начала осени.

    По данным столичного метеобюро, температура на территории Москвы опускалась до плюс двух градусов, передает РИА Новости.

    Специалист метеобюро: «Действительно, сегодня ночью в Москве было зафиксировано +2 градуса. До этого самой холодной была ночь 25 сентября, когда температура опустилась до +2,5 градуса».

    Синоптики уточняют, что в столичном регионе местами температура опускалась до нуля. Но в Москве таких показателей пока не фиксировали.

    В погодном центре «Фобос» прогнозируют, что с сегодняшнего дня в столице начнутся дожди и поднимется сильный ветер.

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