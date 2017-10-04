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    Заслуженный артист РФ Михаил Клейн скончался за роялем на концерте в Иркутске

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    • Фото: baikal-info.ru
    Заслуженный артист РФ Михаил Клейн скончался за роялем на концерте в Иркутске

    Заслуженный артист РФ Михаил Клейн скончался за роялем на концерте в Иркутске

    Заслуженный артист РФ Михаил Клейн скончался за роялем на концерте в Иркутске
  • Фото: baikal-info.ru

    • Заслуженный артист РФ пианист Михаил Клейн скончался во время концерта в Иркутске вечером 3 октября.

    Как сообщили «Интерфаксу» в Иркутской областной филармонии, 72-летний музыкант умер в органном зале за роялем, исполняя свое собственное сочинение — джазовую фантазию «Это все Россия», в которую входят фрагменты нескольких известных песен.

    Марина Токарская, художественный руководитель Иркутской областной филармонии: «Он стал играть „Лебединую верность“ и внезапно упал. Публика была в ужасном состоянии».

    Причина смерти музыканта устанавливается. Ранее он не жаловался на здоровье.

    Михаил Клейн известен тем, что работал с ведущими эстрадными исполнителями. В частности, он записал грампластинку с известным американским певцом Дином Ридом.

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