Заслуженный артист РФ Михаил Клейн скончался за роялем на концерте в Иркутске

Заслуженный артист РФ пианист Михаил Клейн скончался во время концерта в Иркутске вечером 3 октября.
Как сообщили «Интерфаксу» в Иркутской областной филармонии, 72-летний музыкант умер в органном зале за роялем, исполняя свое собственное сочинение — джазовую фантазию «Это все Россия», в которую входят фрагменты нескольких известных песен.
Марина Токарская, художественный руководитель Иркутской областной филармонии: «Он стал играть „Лебединую верность“ и внезапно упал. Публика была в ужасном состоянии».
Причина смерти музыканта устанавливается. Ранее он не жаловался на здоровье.
Михаил Клейн известен тем, что работал с ведущими эстрадными исполнителями. В частности, он записал грампластинку с известным американским певцом Дином Ридом.
Марина Токарская, художественный руководитель Иркутской областной филармонии: «Он стал играть „Лебединую верность“ и внезапно упал. Публика была в ужасном состоянии».
Причина смерти музыканта устанавливается. Ранее он не жаловался на здоровье.
Михаил Клейн известен тем, что работал с ведущими эстрадными исполнителями. В частности, он записал грампластинку с известным американским певцом Дином Ридом.
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