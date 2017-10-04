ЦБ отобрал лицензию у «Международного фондового банка»

Банк России с 4 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого «Международного фондового банка», занимавшего 327-е место в банковской системе РФ.

Как объяснили в ЦБ, проблемы в работе «МФБанка» возникли из-за использования крайне рискованной бизнес-модели, в результате чего на балансе банка образовался значительный объем долгов компаний, не ведущих реальную деятельность.



При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и уклонялась от исполнения требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери путем «технической» трансформации активов.



ЦБ РФ: «В настоящее время „МФБанк“ фактически прекратил деятельность, а его финансовое положение характеризуется крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков в связи с полной потерей управляемости и недобросовестными действиями руководства кредитной организации, выражающимися в игнорировании требований надзорного органа и имеющими признаки ее преднамеренного банкротства».



«МФБанк» является участником системы страхования вкладов. Его клиенты получат компенсации в установленном законом порядке.