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    ЦБ отобрал лицензию у «Международного фондового банка»

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    ЦБ отобрал лицензию у «Международного фондового банка»

    ЦБ отобрал лицензию у «Международного фондового банка»

    Банк России с 4 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого «Международного фондового банка», занимавшего 327-е место в банковской системе РФ.

    Как объяснили в ЦБ, проблемы в работе «МФБанка» возникли из-за использования крайне рискованной бизнес-модели, в результате чего на балансе банка образовался значительный объем долгов компаний, не ведущих реальную деятельность.

    При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и уклонялась от исполнения требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери путем «технической» трансформации активов.

    ЦБ РФ: «В настоящее время „МФБанк“ фактически прекратил деятельность, а его финансовое положение характеризуется крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков в связи с полной потерей управляемости и недобросовестными действиями руководства кредитной организации, выражающимися в игнорировании требований надзорного органа и имеющими признаки ее преднамеренного банкротства».

    «МФБанк» является участником системы страхования вкладов. Его клиенты получат компенсации в установленном законом порядке.

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