В Нижнем Новгороде приземлился борт «ВИМ-Авиа» из Антальи

В Нижний Новогород прилетели 160 человек из турецкой Антальи.

С тех пор, как у перевозчика начались финансовые проблемы, он возвращал туристов только в Москву. Этот рейс стал первым в российский регион.



Михаил Пятигорский, турист: «У нас в запасе неделя была, но даже недели не хватило. Вот с семьей провели три дня дополнительно в плохом отеле».



По данным Минтранса, на данный момент из-за рубежа удалось вывезти почти 28 тысяч пассажиров «ВИМ-Авиа».



