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    В Нижнем Новгороде приземлился борт «ВИМ-Авиа» из Антальи. Нижний Новгород, Турция, авиакомпании. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Нижнем Новгороде приземлился борт «ВИМ-Авиа» из Антальи

    В Нижнем Новгороде приземлился борт «ВИМ-Авиа» из Антальи

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    В Нижнем Новгороде приземлился борт <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> из Антальи

    В Нижнем Новгороде приземлился борт «ВИМ-Авиа» из Антальи

    В Нижнем Новгороде приземлился борт <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> из Антальи

      В Нижний Новогород прилетели 160 человек из турецкой Антальи.

      С тех пор, как у перевозчика начались финансовые проблемы, он возвращал туристов только в Москву. Этот рейс стал первым в российский регион.

      Михаил Пятигорский, турист: «У нас в запасе неделя была, но даже недели не хватило. Вот с семьей провели три дня дополнительно в плохом отеле».

      По данным Минтранса, на данный момент из-за рубежа удалось вывезти почти 28 тысяч пассажиров «ВИМ-Авиа».

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