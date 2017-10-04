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Деловое утро НТВ

    Семь человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Казахстане

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    Семь человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Казахстане

    Семь человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Казахстане

    Двое детей и пятеро взрослых погибли в Атбасарском районе Акмолинской области Казахстана в результате столкновения двух автомобилей.

    Как сообщили «Интерфаксу» в областном департаменте по ЧС, накануне на трассе Алма-Ата — Екатеринбург в районе села Мариновка столкнулись автомобили Mitsubishi Montero Sport и «Жигули» шестой модели.

    В результате полученных в ДТП травм на месте скончались водитель и пятеро пассажиров «Жигулей», в том числе двое детей четырех и двух лет, а также пассажир Mitsubishi.

    С травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и пассажир Mitsubishi.

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