Семь человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Казахстане

Двое детей и пятеро взрослых погибли в Атбасарском районе Акмолинской области Казахстана в результате столкновения двух автомобилей.
Как сообщили «Интерфаксу» в областном департаменте по ЧС, накануне на трассе Алма-Ата — Екатеринбург в районе села Мариновка столкнулись автомобили Mitsubishi Montero Sport и «Жигули» шестой модели.
В результате полученных в ДТП травм на месте скончались водитель и пятеро пассажиров «Жигулей», в том числе двое детей четырех и двух лет, а также пассажир Mitsubishi.
С травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и пассажир Mitsubishi.
В результате полученных в ДТП травм на месте скончались водитель и пятеро пассажиров «Жигулей», в том числе двое детей четырех и двух лет, а также пассажир Mitsubishi.
С травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и пассажир Mitsubishi.
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