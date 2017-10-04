Поклонник Мадонны отсудил $455 тысяч за грубость полиции Нью-Йорка

Поклонник американской певицы Мадонны получит компенсацию в размере 455 тысяч долларов за грубое обращение с ним полиции при задержании около дома певицы семь лет назад.
Такое решение приняло жюри присяжных в Верховном суде Манхэттена, рассматривавшее исковую жалобу 66-летнего Роберта Линхарта, передает ТАСС.
Как сообщила адвокат потерпевшего, ее клиент «очень доволен исходом разбирательства и ощущает себя реабилитированным». Правовой департамент мэрии Нью-Йорка оставил за собой право оспорить решение жюри присяжных.
Из сообщения департамента: «Мы считаем, что офицеры полиции применили силу в адекватной обстоятельствам степени, однако жюри не согласилось с нашими доводами. Мы разочарованы вердиктом и рассматриваем различные варианты дальнейших действий».
В сентябре 2010 года Линхарт устроил пикет напротив дома в Нью-Йорке, где жила
Мадонна. Поклонник установил на тротуаре плакаты с надписями «Мадонна, встреться со мной» и «Вселенная свела нас вместе». Певица вызвала полицию.
Стражи порядка, по словам Линхарта, обошлись с ним жестко, надев на него наручники и избив в служебной машине по дороге в участок. Его повторная попытка добиться взаимности от певицы завершилась аналогично.
Как сообщила адвокат потерпевшего, ее клиент «очень доволен исходом разбирательства и ощущает себя реабилитированным». Правовой департамент мэрии Нью-Йорка оставил за собой право оспорить решение жюри присяжных.
Из сообщения департамента: «Мы считаем, что офицеры полиции применили силу в адекватной обстоятельствам степени, однако жюри не согласилось с нашими доводами. Мы разочарованы вердиктом и рассматриваем различные варианты дальнейших действий».
В сентябре 2010 года Линхарт устроил пикет напротив дома в Нью-Йорке, где жила
Мадонна. Поклонник установил на тротуаре плакаты с надписями «Мадонна, встреться со мной» и «Вселенная свела нас вместе». Певица вызвала полицию.
Стражи порядка, по словам Линхарта, обошлись с ним жестко, надев на него наручники и избив в служебной машине по дороге в участок. Его повторная попытка добиться взаимности от певицы завершилась аналогично.
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