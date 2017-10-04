В Раде всполошились после звонка Меркель с требованиями по Донбассу

Ангела Меркель ополчилась на Верховную раду Украины. Такая невероятная новость оказалась накануне главной в украинской прессе. Все дело в особом статусе Донбасса, срок действия которого истекает 18 октября. Как оказалось, Запад уже вовсю требует от депутатов его незамедлительно продлить, а сами депутаты упорно медлят.

10 Меркель

Украина

Дошло до того, что, как заявила вице-спикер Оксана Сыроед, за дело взялась сама Меркель. Немецкий канцлер давила на Украину неформально и непублично. И, конечно, не ожидала, что детали закулисной игры в тот же миг станут известны широкой публике. И что раскроют их сами же украинские политики.



Оксана Сыроед: «Когда в пятницу мне сообщили, что со мной срочно хотят поговорить по телефону из Германии по поручению госпожи канцлера Меркель, я могла бы поспорить относительно предмета предстоящего разговора. И не ошиблась бы — просили проголосовать за продление действия закона об особом статусе для оккупированных частей Донецкой и Луганской областей».



Любопытно, что отдельно Сыроед уточняет: беседовали с ней вежливо, не шантажировали и не унижали. Выходит, обычно на украинских чиновников их европейские коллеги орут. В той или иной форме, но европейцы объясняют: если не дать Донбассу особый статус, не будет аргументов для спора с Москвой. Наоборот, получится, что мирный процесс и выполнение минских соглашений срывает сам Киев.



Давление Германии украинские власти лишь раздражает. Администрация украинского президента подготовила проект закона о реинтеграции Донбасса. В нем Россия прямо называется страной агрессором, а действия украинской армии трактуются как «освобождение». Документ дает Порошенко право объявить военное положение и вернуться к активным боевым действиям в регионе.



Альтернативный законопроект украинские парламентарии могут начать рассматривать уже сегодня. И, если его примут, все минские договоренности пойдут прахом.



Подробности — в видеоматериале.