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Пёс-2

    Финал проекта «Ты супер!» получил спецприз ТЭФИ

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    • Фото: @natalia_varen /instagram.com
    Финал проекта «Ты супер!» получил спецприз ТЭФИ

    Финал проекта «Ты супер!» получил спецприз ТЭФИ

    Финал проекта «Ты супер!» получил спецприз ТЭФИ
  • Фото: @natalia_varen /instagram.com

    • Финал проекта «Ты супер!», который прошел в мае в Кремле, завоевал спецприз телевизионной премии ТЭФИ. Награду вручают ежегодно за достижения в области телевидения.

    Ранее телеканал НТВ получил два бронзовых Орфея. Лучшей ведущей утренней программы стала Юлия Высоцкая, которая ведет программу «Едим дома». Еще одна награда получена в номинации «Телеигра»: лучшим стало интеллектуальное шоу «Своя игра».

    Участники шоу «Ты супер!» — воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

    смотреть«Ты супер!». Финал в Кремле
    «Ты супер!». Финал в Кремле
    Грандиозный проект объединил около 100 исполнителей. На разных этапах конкурса десятки знаменитостей приходили поддержать участников, и почти у каждого из юных дарований благодаря шоу «Ты супер!» исполнилась заветная мечта. Финалистами шоу стали 10 исполнителей.

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