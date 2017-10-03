Финал проекта «Ты супер!» получил спецприз ТЭФИ

Финал проекта «Ты супер!», который прошел в мае в Кремле, завоевал спецприз телевизионной премии ТЭФИ. Награду вручают ежегодно за достижения в области телевидения.
Ранее телеканал НТВ получил два бронзовых Орфея. Лучшей ведущей утренней программы стала Юлия Высоцкая, которая ведет программу «Едим дома». Еще одна награда получена в номинации «Телеигра»: лучшим стало интеллектуальное шоу «Своя игра».
Участники шоу «Ты супер!» — воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.
Грандиозный проект объединил около 100 исполнителей. На разных этапах конкурса десятки знаменитостей приходили поддержать участников, и почти у каждого из юных дарований благодаря шоу «Ты супер!» исполнилась заветная мечта. Финалистами шоу стали 10 исполнителей.
Участники шоу «Ты супер!» — воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.
Грандиозный проект объединил около 100 исполнителей. На разных этапах конкурса десятки знаменитостей приходили поддержать участников, и почти у каждого из юных дарований благодаря шоу «Ты супер!» исполнилась заветная мечта. Финалистами шоу стали 10 исполнителей.
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