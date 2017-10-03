Экологи и силовики остановили работу нелегальной свалки на берегу Финского залива

В Кировском районе Петербурга оперативники ФСБ пресекли незаконное складирование строительных отходов в устье Красненькой речки.

Операция проводилась вместе со специалистами Росприроднадзора и комитета по природопользованию. Отмечается, что стихийная свалка образовалась вблизи Финского залива несколько недель назад. Самосвалы с разных строек везли к берегу землю из котлованов и даже фрагменты бетонных плит. При том что в документах у водителей значились другие разрешенные полигоны.



По словам чиновников, злоумышленники даже начали взимать деньги за складирование мусора — 90 рублей за кубометр. В итоге площадь свалки выросла до четырех гектаров. Сейчас будет проводиться обор проб для определения, отходы какого класса опасности складировались в природоохранной зоне Финского залива.



Всю технику, которую оперативники обнаружили на месте, арестовали. В отношении водителей возбудили административные дела. Не исключено, что нарушителей обяжут очистить территорию от отходов.