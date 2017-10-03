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    Экологи и силовики остановили работу нелегальной свалки на берегу Финского залива. Санкт-Петербург, Финский залив, мусор, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкологи и силовики остановили работу нелегальной свалки на берегу Финского залива

    Экологи и силовики остановили работу нелегальной свалки на берегу Финского залива

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    Экологи и силовики остановили работу нелегальной свалки на берегу Финского залива

    Экологи и силовики остановили работу нелегальной свалки на берегу Финского залива

      В Кировском районе Петербурга оперативники ФСБ пресекли незаконное складирование строительных отходов в устье Красненькой речки.

      Операция проводилась вместе со специалистами Росприроднадзора и комитета по природопользованию. Отмечается, что стихийная свалка образовалась вблизи Финского залива несколько недель назад. Самосвалы с разных строек везли к берегу землю из котлованов и даже фрагменты бетонных плит. При том что в документах у водителей значились другие разрешенные полигоны.

      По словам чиновников, злоумышленники даже начали взимать деньги за складирование мусора — 90 рублей за кубометр. В итоге площадь свалки выросла до четырех гектаров. Сейчас будет проводиться обор проб для определения, отходы какого класса опасности складировались в природоохранной зоне Финского залива.

      Всю технику, которую оперативники обнаружили на месте, арестовали. В отношении водителей возбудили административные дела. Не исключено, что нарушителей обяжут очистить территорию от отходов.

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