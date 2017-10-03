Минобороны опровергло сообщения о захвате боевиками ИГ российских военных

Террористы запрещенной в России группировки ИГИЛ опубликовали видеозапись, на которой якобы запечатлены «российские солдаты», попавшие в плен в Сирии.
В Минобороны РФ заверили, что никаких инцидентов, связанных с пленением или потерями военнослужащих России в Дейр-эз-Зоре и других районах Сирии, не было.
Минобороны РФ: «Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению».
Как пишет Газета.Ru, о том, что террористы выложили в Сеть ролик с якобы захваченными в плен российскими военными, сообщила организация Site Intelligence Group. Она отслеживает публикации боевиков ИГИЛ. Примечательно, что у одного из мужчин на записи есть борода, в то время как военный устав РФ запрещает военнослужащим их ношение. Этот мужчина рассказывает, что он — уроженец Ростовской области, а второй пленный — Московской.
Минобороны РФ: «Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению».
Как пишет Газета.Ru, о том, что террористы выложили в Сеть ролик с якобы захваченными в плен российскими военными, сообщила организация Site Intelligence Group. Она отслеживает публикации боевиков ИГИЛ. Примечательно, что у одного из мужчин на записи есть борода, в то время как военный устав РФ запрещает военнослужащим их ношение. Этот мужчина рассказывает, что он — уроженец Ростовской области, а второй пленный — Московской.
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