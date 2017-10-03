Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей

    Минобороны опровергло сообщения о захвате боевиками ИГ российских военных

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости
    Минобороны опровергло сообщения о захвате боевиками ИГ российских военных

    Минобороны опровергло сообщения о захвате боевиками ИГ российских военных

    Минобороны опровергло сообщения о захвате боевиками ИГ российских военных
  • Фото: РИА Новости

    • Террористы запрещенной в России группировки ИГИЛ опубликовали видеозапись, на которой якобы запечатлены «российские солдаты», попавшие в плен в Сирии.

    В Минобороны РФ заверили, что никаких инцидентов, связанных с пленением или потерями военнослужащих России в Дейр-эз-Зоре и других районах Сирии, не было.

    Минобороны РФ: «Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению».

    Как пишет Газета.Ru, о том, что террористы выложили в Сеть ролик с якобы захваченными в плен российскими военными, сообщила организация Site Intelligence Group. Она отслеживает публикации боевиков ИГИЛ. Примечательно, что у одного из мужчин на записи есть борода, в то время как военный устав РФ запрещает военнослужащим их ношение. Этот мужчина рассказывает, что он — уроженец Ростовской области, а второй пленный — Московской.

    Новости по теме

    Борьба с «Исламским государством»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru