Закрытый переезд в Комарове отрезал жителей поселка от поликлиник и школ

Уже сутки жители поселка Комарово под Петербургом живут в новой реальности. Закрытый накануне железнодорожный переезд не только территориально разделил населенный пункт, но и жизнь людей на до и после.

В новой реальности школы, больницы, пожарная часть стали на 10 километров дальше от Комарова. Именно такой крюк приходится теперь делать жителям, чтобы добраться до социальных объектов, большая часть которых находятся в районном центре — Зеленогорске.



Ульяна Чиликина, житель поселка Комарово: «Для нас это катастрофа, потому что мы ежедневно пользуемся инфраструктурой Зеленогорска. Там находятся и школы, и сады, и поликлиники. Раньше мы добирались за 10 минут, а теперь час туда и обратно».



Но это в том случае, если на репинской развязке и улице Привокзальной — единственной, ведущей к ней, нет ДТП. А учитывая, что и виадук, и магистраль узкие, движение может остановить даже мелкая авария.



Владислав Яковенко, депутат муниципального совета «Поселок Комарово»: «В теории можно объехать через Ленинское и проехать по трассе „Скандинавия“ и вернуться обратно. Но если что-то произойдет на километровом участке Зеленогорского шоссе, объезд будет невозможен».



Поэтому жители поселка называют этот 26-километровый объезд не альтернативой. И больше всего бояться, что к ним в северную часть не доедет скорая, а в южную — пожарные.



Юлия Березуцкая, житель поселка Комарово: «У меня у мужа серьезное заболевание. У него бывают дыхательные кризы. Если скорая опоздает, ему может грозить летальный исход. У нас в доме много сердечников, когда минуты решают жизнь человека».



Комаровские власти, узнавшие о закрытие переезда случайно, забросали письмами вышестоящие инстанции. Просили не допустить возможной изоляции северной стороны, где только, по официальным данным, живет около 800 человек.



Летом население увеличивается в четыре раза. Предлагали пробить Привокзальную улицу до Зеленогорска, где сейчас проехать можно только на велосипеде или реконструировать существующую часть дороги. Но если там начнется реконструкция, то по Привокзальной будет не проехать.



Корреспондент НТВ Катерина Правдина с подробностями.