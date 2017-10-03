У метро «Технологический институт» в Петербурге вновь возник народный мемориал

Сегодня исполнилось полгода со дня страшного теракта в городской подземке. Люди снова несут цветы к станции метро.
Сегодня в Петербурге вспоминают жертв теракта в метро. Спустя полгода после трагедии в Троице-Измайловском соборе прошла панихида. А у станции «Технологический институт» вновь образовался стихийный мемориал.
Цветы, свечи и записки со словами скорби горожане начали приносить еще утром. Почтить память погибших пришли и те, кто 3 апреля находился в вагоне поезда, где прогремел взрыв, а также их родственники.
И сегодня же представители петербургского метрополитена рассказали, что к первой годовщине теракта готовят памятную книгу. Альбом, куда войдут фотографии жертв теракта, послания и картины, оставленные у стихийного мемориала, будет храниться в музее городской подземки.
3 апреля в вагоне поезда, следовавшего от «Сенной площади» до «Технологического института» сработала самодельная бомба. Ее привел в действие террорист Акбаржон Джалилов. Взрыв унес жизни 16 человек, более 100 пассажиров получили ранения.
Цветы, свечи и записки со словами скорби горожане начали приносить еще утром. Почтить память погибших пришли и те, кто 3 апреля находился в вагоне поезда, где прогремел взрыв, а также их родственники.
И сегодня же представители петербургского метрополитена рассказали, что к первой годовщине теракта готовят памятную книгу. Альбом, куда войдут фотографии жертв теракта, послания и картины, оставленные у стихийного мемориала, будет храниться в музее городской подземки.
3 апреля в вагоне поезда, следовавшего от «Сенной площади» до «Технологического института» сработала самодельная бомба. Ее привел в действие террорист Акбаржон Джалилов. Взрыв унес жизни 16 человек, более 100 пассажиров получили ранения.
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