Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    У метро «Технологический институт» в Петербурге вновь возник народный мемориал. Санкт-Петербург, взрывы, метро, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ метро «Технологический институт» в Петербурге вновь возник народный мемориал

    У метро «Технологический институт» в Петербурге вновь возник народный мемориал

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    У метро «Технологический институт» в Петербурге вновь возник народный мемориал

    У метро «Технологический институт» в Петербурге вновь возник народный мемориал

    У метро «Технологический институт» в Петербурге вновь возник народный мемориал

      Сегодня исполнилось полгода со дня страшного теракта в городской подземке. Люди снова несут цветы к станции метро.

      Сегодня в Петербурге вспоминают жертв теракта в метро. Спустя полгода после трагедии в Троице-Измайловском соборе прошла панихида. А у станции «Технологический институт» вновь образовался стихийный мемориал.

      Цветы, свечи и записки со словами скорби горожане начали приносить еще утром. Почтить память погибших пришли и те, кто 3 апреля находился в вагоне поезда, где прогремел взрыв, а также их родственники.

      И сегодня же представители петербургского метрополитена рассказали, что к первой годовщине теракта готовят памятную книгу. Альбом, куда войдут фотографии жертв теракта, послания и картины, оставленные у стихийного мемориала, будет храниться в музее городской подземки.

      3 апреля в вагоне поезда, следовавшего от «Сенной площади» до «Технологического института» сработала самодельная бомба. Ее привел в действие террорист Акбаржон Джалилов. Взрыв унес жизни 16 человек, более 100 пассажиров получили ранения.

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