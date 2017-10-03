Российские инноваторы предложили способ заработка на неизрасходованных СМС

Молодая компания Canopus предложила способ превращения бесполезных СМС в реальные деньги. Зарегистрирована она на Сейшельских островах, работает на модном блокчейне, а ее создатели — россияне.

Суть идеи в том, что у владельцев мобильных телефонов скапливаются неизрасходованные СМС. Например, по условиям тарифа, в ваш ежемесячный платеж включены 500 сообщений в месяц, но благодаря мессенджерам вы расходуете только 50. Сервис под названием SMSchain готов покупать у вас эти неизрасходованные сообщения и перепродавать их условным службам такси, чтобы те оповещали пассажиров, или просто для рассылки рекламы.



Тариф такой: за 100 сообщений в день владелец телефона получит за месяц 15 долларов. Особенно это заинтересует тех, у кого СМС безлимитные. Правда, компания сразу предупреждает: есть риск, что перепродажу СМС ваш оператор связи сочтет незаконной.



Сейчас на запуск приложения собирают 50 млн долларов.