Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Российские инноваторы предложили способ заработка на неизрасходованных СМС. изобретения, мобильная связь, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские инноваторы предложили способ заработка на неизрасходованных СМС

    Российские инноваторы предложили способ заработка на неизрасходованных СМС

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    Российские инноваторы предложили способ заработка на неизрасходованных СМС

    Российские инноваторы предложили способ заработка на неизрасходованных СМС

    Российские инноваторы предложили способ заработка на неизрасходованных СМС

      Молодая компания Canopus предложила способ превращения бесполезных СМС в реальные деньги. Зарегистрирована она на Сейшельских островах, работает на модном блокчейне, а ее создатели — россияне.

      Суть идеи в том, что у владельцев мобильных телефонов скапливаются неизрасходованные СМС. Например, по условиям тарифа, в ваш ежемесячный платеж включены 500 сообщений в месяц, но благодаря мессенджерам вы расходуете только 50. Сервис под названием SMSchain готов покупать у вас эти неизрасходованные сообщения и перепродавать их условным службам такси, чтобы те оповещали пассажиров, или просто для рассылки рекламы.

      Тариф такой: за 100 сообщений в день владелец телефона получит за месяц 15 долларов. Особенно это заинтересует тех, у кого СМС безлимитные. Правда, компания сразу предупреждает: есть риск, что перепродажу СМС ваш оператор связи сочтет незаконной.

      Сейчас на запуск приложения собирают 50 млн долларов.

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