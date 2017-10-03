В Индии задержан подозреваемый в убийстве уфимской легкоатлетки

Стало известно о задержании в Индии спортсмена из Уфы, который более пяти лет находился в розыске по линии Интерпола. На родине Руслана Саяхова, именитого штангиста, подозревают в жестоком убийстве возлюбленной — чемпионки по легкой атлетике.

Вера Фойкина исчезла по дороге из ночного клуба. Последним, кто видел девушку, был Саяхов. Сразу после инцидента он скрылся. Теперь стало известно, что все эти годы он жил и работал в Южной Азии — изменил внешность и устроился учителем йоги.



Он сам пришел в консульский отдел посольства России в Дели, чтобы обновить визу. Дипломаты узнали его, а местная полиция заключила под стражу.



Владимир Полуэктов, пресс-секретарь посольства РФ в Индии: «Он находился в международном розыске по линии Интерпола. Ориентировки на него были. Дальше он будет передан МВД РФ».



Полицейские сообщили, что Руслан Саяхов уже признался в убийстве. При каких обстоятельствах оно произошло, еще предстоит выяснить.



Пять лет назад родителям Веры сообщили, что их дочь найдена в лесу мертвой. Тело кто-то пытался сжечь. Уже тогда подозрения пали на Руслана. Очевидцы рассказали, что он пригласил девушку к себе в гости — попросил помочь собрать рюкзак в дорогу.



Александр Фойкин, отец Веры Фойкиной: «Мы думаем, что он хотел ее изнасиловать».



Руслан с Верой дружили с детства. Вместе учились в школе Олимпийского резерва. Руслан занимался тяжелой атлетикой, а Вера и ее сестра-близняшка Люба — бегом.



Все пять лет Люба обвиняла в смерти сестры Руслана. А его друзья пытались оправдать подозреваемого. Выдвигались даже версии о том, что девушка умерла от передозировки, а Руслан, пытаясь ее спасти, сделал неудачный надрез в области трахеи, испугался и спрятал тело. В Уфе возвращения Саяхова ждет и его брат Альберт. Он считает, что Руслана оклеветали близкие погибшей.



Сам подозреваемый ждет экстрадиции на родину, но она может затянуться. Индийские власти намерены предъявить Руслану Саяхову обвинения в нарушении миграционного порядка. Как выяснилось, виза у него была просрочена — на территории страны спортсмен находился нелегально. Местные законы за такое нарушение предусматривают около года тюрьмы.



Подробности — в видеоматериале.