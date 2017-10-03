Избивший школьника краснодарец подал встречное заявление в полицию

Скандал на детской площадке в Краснодаре обсуждает вся страна. В Сети появились кадры, на которых мужчина избивает школьника.
Видео стало поводом для проверки, которую одновременно начали в МВД и СК.
Как сообщает корреспондент НТВ Дарья Масалова, с прогулки 9-летний Ратмир Геррамов вернулся с разбитой губой и кровоподтеками на лице. Правду родителям рассказал не сразу. Лишь от соседей мать мальчика узнала о конфликте.
Соседский мальчик пришел на детскую площадку, где играл Ратмир с друзьями. В компанию новичка не приняли. Он в слезах ушел домой, а через 20 минут вернулся с решительно настроенным отцом, и указал на обидчика.
Ольга Геррамова, мать пострадавшего: «Мы были в шоке. Мы своим глазам не поверили».
Избивший мальчика так и не принес извинений. Не поинтересовался, как чувствует себя 9-летний школьник после его «силовых» нравоучений. Вместо этого сообщил родителям пострадавшего, что, мол, ждать им следует не примирения, а повестки к участковому. Он написал встречное заявление в полицию на обидчиков его сына.
Как сообщает корреспондент НТВ Дарья Масалова, с прогулки 9-летний Ратмир Геррамов вернулся с разбитой губой и кровоподтеками на лице. Правду родителям рассказал не сразу. Лишь от соседей мать мальчика узнала о конфликте.
Соседский мальчик пришел на детскую площадку, где играл Ратмир с друзьями. В компанию новичка не приняли. Он в слезах ушел домой, а через 20 минут вернулся с решительно настроенным отцом, и указал на обидчика.
Ольга Геррамова, мать пострадавшего: «Мы были в шоке. Мы своим глазам не поверили».
Избивший мальчика так и не принес извинений. Не поинтересовался, как чувствует себя 9-летний школьник после его «силовых» нравоучений. Вместо этого сообщил родителям пострадавшего, что, мол, ждать им следует не примирения, а повестки к участковому. Он написал встречное заявление в полицию на обидчиков его сына.
На детской площадке в Краснодаре мужчина избил ребенка, несколько ударов нанес уже лежащему на земле. Видео: https://t.co/exOTQV0t7I pic.twitter.com/DFTjC0WCDn— НТВ (@ntvru) 2 октября 2017 г.
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