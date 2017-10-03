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    Избивший школьника краснодарец подал встречное заявление в полицию. Краснодар, Следственный комитет, дети и подростки, драки и избиения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИзбивший школьника краснодарец подал встречное заявление в полицию

    Избивший школьника краснодарец подал встречное заявление в полицию

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    Избивший школьника краснодарец подал встречное заявление в полицию

    Избивший школьника краснодарец подал встречное заявление в полицию

    Избивший школьника краснодарец подал встречное заявление в полицию

      Скандал на детской площадке в Краснодаре обсуждает вся страна. В Сети появились кадры, на которых мужчина избивает школьника.

      Видео стало поводом для проверки, которую одновременно начали в МВД и СК.

      Как сообщает корреспондент НТВ Дарья Масалова, с прогулки 9-летний Ратмир Геррамов вернулся с разбитой губой и кровоподтеками на лице. Правду родителям рассказал не сразу. Лишь от соседей мать мальчика узнала о конфликте.

      Соседский мальчик пришел на детскую площадку, где играл Ратмир с друзьями. В компанию новичка не приняли. Он в слезах ушел домой, а через 20 минут вернулся с решительно настроенным отцом, и указал на обидчика.

      Ольга Геррамова, мать пострадавшего: «Мы были в шоке. Мы своим глазам не поверили».

      Избивший мальчика так и не принес извинений. Не поинтересовался, как чувствует себя 9-летний школьник после его «силовых» нравоучений. Вместо этого сообщил родителям пострадавшего, что, мол, ждать им следует не примирения, а повестки к участковому. Он написал встречное заявление в полицию на обидчиков его сына.


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