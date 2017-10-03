Минфин пояснил планы снижения порога беспошлинного ввоза товаров до 20 евро

Решение о снижении порога беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов до 20 евро пока не принято, но если мера будет введена, то коснется только зарубежных интернет-магазинов , пояснили в министерстве финансов РФ.

На провоз товаров в багаже снижение порога распространяться не будет, заверили в Минфине.



Минфин РФ: «Изменение порога беспошлинного ввоза товаров относится исключительно к покупкам в зарубежных интернет-магазинах, доставляемых на территорию РФ с помощью Почты России и других логистических компаний. Предполагаемое изменение не касается провоза товаров через границу туристами в личном багаже».



В министерстве также подчеркнули, что решение по размеру снижения порога для беспошлинного ввоза товаров зарубежных ритейлеров находится в стадии активного обсуждения.



Ранее правительство РФ заложило в бюджет на 2018–2020 гг. понижение порога беспошлинного ввоза товаров с 1000 до 20 евро с 1 июля 2018 года. Это, по плану, принесет в бюджет дополнительные 30 млрд рублей в 2018 году и 60 млрд рублей — в 2019-м.