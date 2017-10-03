Алексей Учитель пригласил участницу «Ты супер! Танцы» на пробы в свой новый фильм

В субботу, 7 октября, зрители НТВ увидят шестой конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». Отборочные испытания — сложный и ответственный момент для юных танцоров. Справиться с волнением им помогают известные музыканты, спортсмены, артисты. Так, поддержать Марию Раккси из
Санкт-Петербурга пришел знаменитый российский режиссер Алексей Учитель.
13-летняя Маша Раккси очень любит хип-хоп, дэнсхолл и контемпорари. У нее никогда не было возможности заниматься танцами в школах и студиях, поэтому девочка уже шесть лет учится любимым направлениям самостоятельно. Этот факт впечатлил членов жюри, а Егор Дружинин даже обратился к руководителям лучших хореографических школ Санкт-Петербурга с просьбой принять талантливую девочку.
Поддержать конкурсантку пришел ее земляк — известный российский режиссер Алексей Учитель. Он подарил Маше букет цветов и наушники.
Через несколько месяцев киностудия, руководителем которой является Учитель, приступит к съемкам фильма под рабочим названием «Битва». Примечательно, что проект будет посвящен соревнованиям среди танцоров. Знаменитый режиссер пообещал пригласить Машу на пробы к этому фильму. Возможно, выступление на конкурсе «Ты супер! Танцы» станет для нее началом не только танцевального, но и кинематографического пути.
Алексей Учитель, народный артист России и режиссер: «Для танца очень важна естественность движений, и у Маши она есть. У нее прекрасная органика, тело, выражение лица, улыбка и внутреннее состояние. От нее идет настоящее добро. Ее душа прорывается в танце, наполняет его. Мне это очень понравилось, и я думаю, что у нее большое будущее. Узнав, что этот проект дает возможность юным талантам с нелегкой судьбой, я, не задумываясь, согласился принять в нем участие и очень этому рад!»
Увидеть выступление Марии Раккси зрители смогут уже в эту субботу, 7 октября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», который проводят телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии, а также дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Поддержать конкурсантку пришел ее земляк — известный российский режиссер Алексей Учитель. Он подарил Маше букет цветов и наушники.
Через несколько месяцев киностудия, руководителем которой является Учитель, приступит к съемкам фильма под рабочим названием «Битва». Примечательно, что проект будет посвящен соревнованиям среди танцоров. Знаменитый режиссер пообещал пригласить Машу на пробы к этому фильму. Возможно, выступление на конкурсе «Ты супер! Танцы» станет для нее началом не только танцевального, но и кинематографического пути.
Алексей Учитель, народный артист России и режиссер: «Для танца очень важна естественность движений, и у Маши она есть. У нее прекрасная органика, тело, выражение лица, улыбка и внутреннее состояние. От нее идет настоящее добро. Ее душа прорывается в танце, наполняет его. Мне это очень понравилось, и я думаю, что у нее большое будущее. Узнав, что этот проект дает возможность юным талантам с нелегкой судьбой, я, не задумываясь, согласился принять в нем участие и очень этому рад!»
Увидеть выступление Марии Раккси зрители смогут уже в эту субботу, 7 октября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», который проводят телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии, а также дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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