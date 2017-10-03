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    Банки запустят систему денежных переводов по номеру телефона и аккаунту в соцсети. банки, соцсети, технологии, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБанки запустят систему денежных переводов по номеру телефона и аккаунту в соцсети

    Банки запустят систему денежных переводов по номеру телефона и аккаунту в соцсети

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    Банки запустят систему денежных переводов по номеру телефона и аккаунту в соцсети

    Банки запустят систему денежных переводов по номеру телефона и аккаунту в соцсети

      Российские банки хотят создать новую систему денежных переводов. Пилотный проект должны показать через полгода. Они хотят стать конкурентами одному очень большому банку и потому обещают клиентам всевозможные плюсы.

      Создать новую систему мгновенных денежных переводов собирается Ассоциация «Финтех». В нее, кроме ЦБ, входят еще несколько крупных российских банков и платежные системы.

      Если сейчас для перевода денег с карты на карту нужно указывать ее 16-значный номер, то в новой системе, как сообщается, клиентов будут идентифицировать по номеру телефона, электронной почте или даже аккаунту в соцсети. Пробную версию системы хотят запустить через полгода.

      Опрошенные РБК эксперты говорят, что банки сейчас даже готовы поделиться с конкурентами своими доходами от транзакций, лишь бы не проиграть конкуренцию «Сбербанку», у которого очень много карт и своя система переводов. А значит, есть вероятность, что новая система захочет предложить клиентам более выгодные тарифы на платежи и переводы.

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