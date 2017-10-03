Пять человек серьезно пострадали в результате ДТП в Новой Москве

Пять человек пострадали в результате ДТП в районе города Троицк на Калужском шоссе.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, в ночь на вторник в районе города Троицк на Калужском шоссе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и самосвала с последующим возгоранием.
По его словам, в результате аварии пострадали пять человек. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии.
По его словам, в результате аварии пострадали пять человек. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии.
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