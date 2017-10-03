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    Пять человек серьезно пострадали в результате ДТП в Новой Москве. ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПять человек серьезно пострадали в результате ДТП в Новой Москве

    Пять человек серьезно пострадали в результате ДТП в Новой Москве

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    Пять человек серьезно пострадали в результате ДТП в Новой Москве

    Пять человек серьезно пострадали в результате ДТП в Новой Москве

    Пять человек серьезно пострадали в результате ДТП в Новой Москве

      Пять человек пострадали в результате ДТП в районе города Троицк на Калужском шоссе.

      Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, в ночь на вторник в районе города Троицк на Калужском шоссе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и самосвала с последующим возгоранием.

      По его словам, в результате аварии пострадали пять человек. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии.

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