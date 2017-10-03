Каталония считает раненых: чем обернутся для Европы итоги непризнанного референдума

Многие говорят, что ситуация с Каталонией — это расплата Европы за признание Косово в свое время. А ведь Брюссель тогда предупреждали, что каталонский референдум запустит новую волну сепаратистских настроений. Ведь очагов напряжения в Старом Свете хватает.

889 Европа

Испания

После Brexit — тоже своего рода акта отделения — эксперты предрекают рост сепаратистских настроений в Шотландии и Северной Ирландии. Эти регионы давно заявляли о стремлении к независимости, Шотландия даже провела референдум, но не набрала голосов.



Еще одна мина замедленного действия — Корсика. Сейчас там впервые за почти полвека у власти оказались довольно радикальные сторонники отделения от Франции. И хотя пока Макрону удается держать ситуацию, корсиканцы могут выйти из-под контроля в любой момент.



Зоной риска европейские эксперты называют также Фландрию в Бельгии, Южный Тироль в Австрии, Баварию в Германии и Паданию в Италии.



Нет ничего удивительного, что многие из стремящихся к независимости регионов активно поддерживают Донбасс. И вся эта ситуация — серьезный повод упрекнуть Европу в политике двойных стандартов. И действительно, почему отделение Косово Европа поддержала, а стремление к независимости юго-востока Украины восприняла как повод для санкций против России.