Рок-музыкант Том Петти умер в США

Американский рок-музыкант Том Петти скончался в США в возрасте 66 лет.

О смерти музыканта сообщило агентство Reuters со ссылкой на менеджера исполнителя. Семья Петти также подтвердила кончину музыканта.



Ранее в ряде СМИ уже появлялась информация о смерти Петти, однако позже выяснилось, что он находился в больнице и был подключен к аппарату жизнеобеспечения.



Музыканта нашли в воскресенье вечером в своем доме в городе Малибу (штат Калифорния). У него констатировали остановку сердца, после чего госпитализировали.



Рок-музыкант, гитарист и композитор Том Петти и его группа The Heartbreakers стали известны в США в 1970-х годах. В 2002 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла. Петти также выпустил три сольных альбома, сотрудничал и выступал с известными музыкантами Бобом Диланом и Джорджем Харрисоном.