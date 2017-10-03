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    Рок-музыкант Том Петти умер в США

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    • Фото: Reuters © 2017, Lucy Nicholson
    <nobr>Рок-музыкант</nobr> Том Петти умер в США

    Рок-музыкант Том Петти умер в США

    <nobr>Рок-музыкант</nobr> Том Петти умер в США
  • Фото: Reuters © 2017, Lucy Nicholson

    • Американский рок-музыкант Том Петти скончался в США в возрасте 66 лет.

    О смерти музыканта сообщило агентство Reuters со ссылкой на менеджера исполнителя. Семья Петти также подтвердила кончину музыканта.

    Ранее в ряде СМИ уже появлялась информация о смерти Петти, однако позже выяснилось, что он находился в больнице и был подключен к аппарату жизнеобеспечения.

    Музыканта нашли в воскресенье вечером в своем доме в городе Малибу (штат Калифорния). У него констатировали остановку сердца, после чего госпитализировали.

    Рок-музыкант, гитарист и композитор Том Петти и его группа The Heartbreakers стали известны в США в 1970-х годах. В 2002 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла. Петти также выпустил три сольных альбома, сотрудничал и выступал с известными музыкантами Бобом Диланом и Джорджем Харрисоном.

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