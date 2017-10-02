СК начал проверку информации о нападении на водителя скорой помощи в Москве

Следствие проверяет информацию СМИ о нападении на бригаду скорой помощи на северо-востоке столицы.

По информации СУ СК по Москве, «проводится доследственная проверка по информации, распространенной в СМИ, о противоправных действиях в отношении сотрудников скорой помощи».



Сообщается, что нападение произошло еще 30 сентября вблизи жилых домов на Белозёрской улице. По данным СК, «трое неизвестных мужчин напали на водителя скорой помощи и нанесли ему несколько ударов».



В СК уточнили, что злоумышленники наносили удары и по автомобилю скорой помощи. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, а также личности подозреваемых.