Пёс-2
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Пёс-2
    Британский миллиардер Брэнсон решил вложиться в туризм в Саудовской Аравии. Саудовская Аравия, инвестиции, миллионеры и миллиардеры, туризм и путешествия, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБританский миллиардер Брэнсон решил вложиться в туризм в Саудовской Аравии

    Британский миллиардер Брэнсон решил вложиться в туризм в Саудовской Аравии

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    Британский миллиардер Брэнсон решил вложиться в туризм в Саудовской Аравии

    Британский миллиардер Брэнсон решил вложиться в туризм в Саудовской Аравии

      Британский миллиардер Ричард Брэнсон стал первым иностранным бизнесменом, который решил вложиться в масштабный туристический проект Саудовской Аравии.

      Об этом рассказали власти страны. По плану, на 50 саудовских островах в Красном море (это площадь размером с Бельгию) должна раскинуться роскошная курортная зона с пляжами. Таков один из пунктов программы наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Он провозгласил отказ Саудовской Аравии от нефтяной зависимости.

      Сейчас в страну уже массово приезжают из-за границы, но с религиозными целями — посетить Мекку и Медину. А теперь одна из самых закрытых стран мира собралась чуть ли не стать конкурентом соседним Эмиратам и Египту. Это выглядит интересно, учитывая строгие нравы королевства — алкоголь и кинотеатры запрещены, дресс-код регламентирован, концерты единичны.

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