Британский миллиардер Брэнсон решил вложиться в туризм в Саудовской Аравии

Британский миллиардер Ричард Брэнсон стал первым иностранным бизнесменом, который решил вложиться в масштабный туристический проект Саудовской Аравии.

Об этом рассказали власти страны. По плану, на 50 саудовских островах в Красном море (это площадь размером с Бельгию) должна раскинуться роскошная курортная зона с пляжами. Таков один из пунктов программы наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Он провозгласил отказ Саудовской Аравии от нефтяной зависимости.



Сейчас в страну уже массово приезжают из-за границы, но с религиозными целями — посетить Мекку и Медину. А теперь одна из самых закрытых стран мира собралась чуть ли не стать конкурентом соседним Эмиратам и Египту. Это выглядит интересно, учитывая строгие нравы королевства — алкоголь и кинотеатры запрещены, дресс-код регламентирован, концерты единичны.