Жители поселка в Брянской области три недели живут без воды

В Брянской области режим чрезвычайной ситуации объявили в поселке, в котором живут несколько сотен человек. Он оказался практически полностью обезвоженным, причем жители Софиевки выживают в таких условиях уже не первую неделю.

Все началось с того, что в поселке с централизованным водоснабжением сломалась водонапорная башня. Попытка использовать колодцы тоже ни к чему хорошему не привела — воды на всех не хватает, а пить ее попросту опасно. Фактически люди оказались предоставлены сами себе. Почти три недели без питьевой воды. И все время жители Софиевки — поселка партизанской славы — обращаются к бездействующим чиновникам.



Авария на местной водонапорной башне лишила поселок питьевой воды. Скорее всего, грунт обрушился и скважину засыпало. Точную причину никто не знает. Специалистов к ним не присылали. Жители самостоятельно пытались прочистить скважину, но не получилось. Реакции от властей не поступало все это время.



Во время Великой Отечественной войны местные жители по ночам пекли хлеб для партизан, зная, что в любой момент их могут расстрелять. За это Софиевка названа поселком партизанской славы. Теперь их потомки допоздна — в поисках воды.



Сергею в поселке завидуют. У него мотороллер, на котором он ездит за водой на озеро несколько раз в день. Пить ее тоже нельзя, зато можно хотя бы постирать. На днях Сергей уезжает в командировку. Супруга нервничает.



По случайному совпадению чиновники из администрации появились в поселке только после приезда съемочной группы НТВ. Дальше всех в ответах зашел заместитель главы районной администрации.



Анатолий Поддубный, заместитель главы администрации Злынковского района Брянской области: «На сегодняшний день вода питьевая может быть только привозной. Если надо, то мы найдем, изыщем, будем привозить питьевую воду и раздавать там, проезжать по улицам».



Формулировка «если надо» вызвала бурю эмоций. Слишком много нестыковок. Так, власти бодро рапортуют: пенсионерам они помогают, подвозят чистую бутилированную воду — по пять литров в сутки на человека. А вот реальность — на крыльце магазина б/у бутылки с непонятно где набранной водой.



«Тотальное обезвоживание» поселка бьет по устроенному быту. Малышню из детсада отправили по домам, школьников — к соседям.



Чтобы быстрее провести подрядные торги, вырыть новую скважину или отремонтировать старую, в Софиевке наконец-то объявили режим ЧС. Но само бурение займет минимум три недели. При этом никакого решения еще не принято, и деньги — необходимые полтора миллиона рублей — не найдены.