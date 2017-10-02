Четверо смелых пустились вплавь из Петербурга в Кронштадт

Рано утром в Петропавловской крепости начался заплыв опытных спортсменов. Они исследуют реакцию организма на низкую температуру.

В акватории Невы и Финского залива проходит уникальная эстафета. Четверо спортсменов плывут из центра Петербурга в форт Константин. Что заставило их шагнуть в ледяную воду, не сообщается.



Известно, что старт был дан в 6 часов утра от стен Петропавловской крепости. По словам организаторов, все участники команды являются опытными пловцами. Они сменяют друг друга каждые 30 минут. Кроме того, экстремалов сопровождает моторная яхта.



Наблюдать красные буйки в Кронштадте можно будет уже этим вечером. Преодолеть дистанцию спортсмены планируют за 12 часов.



Параллельно они участвуют в исследовании. Во время заплыва специалисты собирают данные о влиянии низкой температуры на организм.