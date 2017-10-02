Правительство утвердило правила пользования кадилом в церквях

Правительство России изменило некоторые правила противопожарного режима. Один из разделов касается объектов религиозного назначения (раньше для этих учреждений не существовало отдельных противопожарных правил).

Документ, в частности, устанавливает, что разожженные кадила во время проведения богослужения должны находиться на негорючем основании. При этом между ними и предметами интерьера, одеждой и другими предметами из горючих материалов должно быть не менее полуметра. На праздник Святой Троицы в церквях разрешается размещать на полу свежую траву, но не более чем на сутки: после этого ее необходимо поменять на новую (подсохшая трава может загореться от свечи или искры). Запас горючих жидкостей (для заправки лампад и других нужд) в молельном зале не может превышать 20 литров, а если отделка помещения выполнена из горючих материалов, то 5 литров.



Новые правила подготовлены МЧС и согласованы с Межрелигиозным советом России.