Программа НТВ «ЧП. Расследование» стала победителем международного конкурса «Щит и перо»

Коллектив программы НТВ «Чрезвычайное происшествие. Расследование» стал победителем в одной из номинаций международного конкурса МВД «Щит и перо».
Ведомством был отмечен документальный фильм «Химия и смерть» в номинации «Полиция доверия». Он рассказывает о пресечении деятельности организованной преступной группы «Химпром», участники которой специализировались на торговле наркотическими средствами.
Церемония награждения победителей международного конкурса МВД «Щит и перо» прошла в Москве. На сцене отметили лучших журналистов федеральных и региональных СМИ.
Ведомственный конкурс проводится с 2002 года. Особое внимание сегодня уделяется Интернету — в МВД настроены на более тесное взаимодействие с блогерами. Впервые церемония транслировалась на сайте министерства.
Церемония награждения победителей международного конкурса МВД «Щит и перо» прошла в Москве. На сцене отметили лучших журналистов федеральных и региональных СМИ.
Ведомственный конкурс проводится с 2002 года. Особое внимание сегодня уделяется Интернету — в МВД настроены на более тесное взаимодействие с блогерами. Впервые церемония транслировалась на сайте министерства.
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