Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Программа НТВ «ЧП. Расследование» стала победителем международного конкурса «Щит и перо». МВД, НТВ, СМИ, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрограмма НТВ «ЧП. Расследование» стала победителем международного конкурса «Щит и перо»

    Программа НТВ «ЧП. Расследование» стала победителем международного конкурса «Щит и перо»

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    Программа НТВ «ЧП. Расследование» стала победителем международного конкурса «Щит и перо»

    Программа НТВ «ЧП. Расследование» стала победителем международного конкурса «Щит и перо»

    Программа НТВ «ЧП. Расследование» стала победителем международного конкурса «Щит и перо»

      Коллектив программы НТВ «Чрезвычайное происшествие. Расследование» стал победителем в одной из номинаций международного конкурса МВД «Щит и перо».

      Ведомством был отмечен документальный фильм «Химия и смерть» в номинации «Полиция доверия». Он рассказывает о пресечении деятельности организованной преступной группы «Химпром», участники которой специализировались на торговле наркотическими средствами.

      Церемония награждения победителей международного конкурса МВД «Щит и перо» прошла в Москве. На сцене отметили лучших журналистов федеральных и региональных СМИ.

      Ведомственный конкурс проводится с 2002 года. Особое внимание сегодня уделяется Интернету — в МВД настроены на более тесное взаимодействие с блогерами. Впервые церемония транслировалась на сайте министерства.

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