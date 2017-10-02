Президенты России и Туркмении подписали договор о стратегическом партнерстве

Владимир Путин прилетел с официальным визитом в столицу Туркменистана. Лидеры двух стран встретились в холле президентского дворца, где военный оркестр исполнил гимны стран.

В ходе переговоров в узком составе Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухаммедов обсудили торговое сотрудничество. Россия — один из основных партнеров Туркменистана, но в этом году товарооборот сократился почти на 50%.



По итогам переговоров между лидерами двух стран было подписано 14 совместных документов и договор о стратегическом партнерстве.



В ходе визита Путин также вручит президенту орден Александра Невского. Бердымухаммедов был удостоен награды за «большой вклад в укрепление отношений между Россией и Туркменистаном».