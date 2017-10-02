Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Президенты России и Туркмении подписали договор о стратегическом партнерстве. Путин, Туркмения, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрезиденты России и Туркмении подписали договор о стратегическом партнерстве

    Президенты России и Туркмении подписали договор о стратегическом партнерстве

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    Президенты России и Туркмении подписали договор о стратегическом партнерстве

    Президенты России и Туркмении подписали договор о стратегическом партнерстве

    Президенты России и Туркмении подписали договор о стратегическом партнерстве

      Владимир Путин прилетел с официальным визитом в столицу Туркменистана. Лидеры двух стран встретились в холле президентского дворца, где военный оркестр исполнил гимны стран.

      В ходе переговоров в узком составе Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухаммедов обсудили торговое сотрудничество. Россия — один из основных партнеров Туркменистана, но в этом году товарооборот сократился почти на 50%.

      По итогам переговоров между лидерами двух стран было подписано 14 совместных документов и договор о стратегическом партнерстве.

      В ходе визита Путин также вручит президенту орден Александра Невского. Бердымухаммедов был удостоен награды за «большой вклад в укрепление отношений между Россией и Туркменистаном».

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