Телеканал НТВ снимает сериал «Посольство» в Сербии

В Сербии проходят съемки сериала «Посольство». Главные роли в проекте исполнят Игорь Ливанов, Виталий Кищенко, Виктория Толстоганова, Гела Месхи, Мартиньш Вилсонс и Юлия Ауг. Их героям предстоит разобраться в назревающем международном конфликте.

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Действие сериала разворачивается в одной из стран Восточной Европы. По сюжету, местные спецслужбы задерживают первого секретаря российского посольства Геннадия Марковича Веденеева (Гела Месхи). При загадочных обстоятельствах его обнаружили в одном из столичных баров с кейсом, набитым запрещенными веществами. Это событие моментально становится главным международным скандалом. Теперь команде российских дипломатов во главе с Алексеем Прокофьевым (Игорь Ливанов) нужно не только оперативно разобраться с запутанной сетью интриг вокруг российского посольства, но и придумать, как повернуть ситуацию в свою пользу.



Одну из ведущих ролей в проекте исполняет известный советский и латвийский актер Мартиньш Вилсонс («Мираж», «Морской волк»).



Мартиньш Вилсонс: «В сериале „Посольство“ я играю главу государства, в котором происходит действие. Никогда прежде не играл президента, это интересный опыт, поэтому с удовольствием согласился принять участье в проекте. Сейчас могу сказать, что не завидую ни одному президенту — у них очень тяжелая жизнь. Тем не менее, мне как актеру в Сербии работать приятно, это открытая для России страна. Наши съемки проходили в городской мэрии, и однажды нам пришлось поменять локацию, потому что в кадр чуть не попал реальный президент Сербии».



Увидеть сериал «Посольство» зрители смогут в 2018 году на НТВ.