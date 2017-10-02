Суд заочно рассмотрит дело воевавшего в составе «Азова» россиянина Железнова

В ближайшее время суд рассмотрит уголовное дело против россиянина, который воевал в рядах националистических батальонов на Украине. Романа Железнова обвиняют по статье «Наемничество».
По мнению сотрудников Следственного комитета, Железнов по прозвищу Зухель примкнул к радикалам из печально известного «Азова» еще в 2014-м. Он прошел спецподготовку, научился обращаться с оружием и взрывчаткой. После отправился в Донбасс, где принимал участие в боевых действиях против ополченцев ДНР.
Как считают следователи, выполняя приказ своих командиров, Железнов также стрелял по мирным жителям. Причем делал это не бесплатно, в месяц получал по четыре тысячи гривен.
Известно, что обвиняемый является бывшим соратником Тесака (Максима Марцинкевича), который сейчас отбывает наказание за разбой, хулиганство и умышленное уничтожение имущества. Как и Тесак, Железнов имеет несколько судимостей. Предстоящие слушания будут проходить в отсутствие фигуранта, так как тот до сих пор скрывается от российского правосудия.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Следственным комитетом были собраны достаточные доказательства его виновности, что позволило вынести в отношении него постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Действующее законодательство позволяет вынести решение заочно».
Роману Железнову может грозить до 15 лет лишения свободы. Между тем правоохранители рассчитывают, что им все же удастся доставить обвиняемого в зал суда в ближайшее время.
Как считают следователи, выполняя приказ своих командиров, Железнов также стрелял по мирным жителям. Причем делал это не бесплатно, в месяц получал по четыре тысячи гривен.
Известно, что обвиняемый является бывшим соратником Тесака (Максима Марцинкевича), который сейчас отбывает наказание за разбой, хулиганство и умышленное уничтожение имущества. Как и Тесак, Железнов имеет несколько судимостей. Предстоящие слушания будут проходить в отсутствие фигуранта, так как тот до сих пор скрывается от российского правосудия.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Следственным комитетом были собраны достаточные доказательства его виновности, что позволило вынести в отношении него постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Действующее законодательство позволяет вынести решение заочно».
Роману Железнову может грозить до 15 лет лишения свободы. Между тем правоохранители рассчитывают, что им все же удастся доставить обвиняемого в зал суда в ближайшее время.
Комментарии