В Новороссийске со дна Чёрного моря достали полувековую капсулу времени

У жителей Новороссийска появилась уникальная возможность отправиться в прошлое. Полвека назад на дно Чёрного моря заложили капсулу времени, и лишь теперь ее подняли на поверхность. Содержимое отлично сохранилось — это письма, фотографии, аудиозаписи и фильмы. Теперь увидеть их можно в городском музее-заповеднике .

Полвека назад новороссийские комсомольцы опустили на дно Цемесской бухты послание в XXI век. 50 лет капсула с надеждами и мечтами шестидесятников пролежала под водой. У нее даже был свой хранитель.



Анатолий Шкуратов, бывший участник патриотического объединения «Шхуна ровесников»: «Моя задача была каждый год 7 апреля в день закладки писем в будущее проверять вместе с водолазом состояние бетонного массива. Просто счастлив, что мы дожили до такого момента, что даже внуки наши могут присутствовать при таком важном мероприятии».



Елене Викторовне в 67-м было 15 лет. Она, как и все ее одноклассники, была активным членом патриотического общества «Шхуна ровесников». Там и придумали капсулу времени. Вместе с мальчишками она училась вязать морские узлы и верила в светлое будущее. Свое письмо потомкам написала одной из первых. Одной из первых, спустя полвека, она перечитает его, едва сдерживая слезы.



Елена Морозова: «Я написала следующее: „До свиданья, потомок. Желаю тебе удачи. Надеюсь, что я доживу до этих радостных дней 2017 года, мне будет тогда 65 лет, и я буду совсем старой“».



Письма, рисунки советские газеты — это полвека назад они были обычными предметами, а сейчас уже музейные экспонаты. Один из самых ценных — личное обращение к потомкам композитора Оскара Фельцмана и одна из первых записей его песни Огонь Прометея.



Через несколько месяцев в Новороссийске заложат на то же место новую капсулу с обращением к потомкам — уже в 2067 год. Свое послание новому космическому поколению передал и экипаж МКС.