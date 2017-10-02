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    Депутаты смягчили законопроект о хостелах в жилых домах. Госдума, законодательство, отели и гостиницы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДепутаты смягчили законопроект о хостелах в жилых домах

    Депутаты смягчили законопроект о хостелах в жилых домах

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    Депутаты смягчили законопроект о хостелах в жилых домах

    Депутаты смягчили законопроект о хостелах в жилых домах

      Депутаты Госдумы передумали запрещать хостелы, расположенные в жилых домах. О готовящихся поправках узнало агентство РБК.

      В мае 2016 года депутаты в первом чтении одобрили законопроект о запрете на размещение хостелов в жилых домах. Мотивировали это тем, что нарушаются права других жильцов здания. Но больше к документу не возвращались.

      Теперь предполагается, что хостел в жилом доме сможет появиться, если с этим согласятся две трети жителей подъезда и половина жильцов дома. Новые правила хотят ввести с 2019 года, то есть уже после того, как в России пройдет чемпионат мира по футболу.

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