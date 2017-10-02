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    Обнародовано видео задержания членов ИГ в столичном регионе. Исламское государство, Москва, ФСБ, задержание, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбнародовано видео задержания членов ИГ в столичном регионе

    Обнародовано видео задержания членов ИГ в столичном регионе

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    Обнародовано видео задержания членов ИГ в столичном регионе

    Обнародовано видео задержания членов ИГ в столичном регионе

    Обнародовано видео задержания членов ИГ в столичном регионе

      Обнародованы кадры задержания членов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», которые планировали совершить теракты.

      На кадрах видно, как правоохранители проводят обыски у подозреваемых.

      Оперативник: «Что это?».

      Задержанный: «Взрывчатка».

      На уточняющий вопрос сотрудника ФСБ, взрывчатка это или самодельная бомба, подозреваемый ответил: «бомба».

      Также запечатлены предметы, из которых собирались самодельные взрывные устройства. Их начиняли гвоздями. Судя по видеозаписи, задержанные работали на стройке.

      Ранее сообщалось, что члены так называемой спящей ячейки планировали совершить теракты в людных местах в сентябре этого года. Указания террористы получали от иностранных эмиссаров.

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