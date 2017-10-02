Обнародовано видео задержания членов ИГ в столичном регионе

Обнародованы кадры задержания членов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», которые планировали совершить теракты.
На кадрах видно, как правоохранители проводят обыски у подозреваемых.
Оперативник: «Что это?».
Задержанный: «Взрывчатка».
На уточняющий вопрос сотрудника ФСБ, взрывчатка это или самодельная бомба, подозреваемый ответил: «бомба».
Также запечатлены предметы, из которых собирались самодельные взрывные устройства. Их начиняли гвоздями. Судя по видеозаписи, задержанные работали на стройке.
Ранее сообщалось, что члены так называемой спящей ячейки планировали совершить теракты в людных местах в сентябре этого года. Указания террористы получали от иностранных эмиссаров.
Оперативник: «Что это?».
Задержанный: «Взрывчатка».
На уточняющий вопрос сотрудника ФСБ, взрывчатка это или самодельная бомба, подозреваемый ответил: «бомба».
Также запечатлены предметы, из которых собирались самодельные взрывные устройства. Их начиняли гвоздями. Судя по видеозаписи, задержанные работали на стройке.
Ранее сообщалось, что члены так называемой спящей ячейки планировали совершить теракты в людных местах в сентябре этого года. Указания террористы получали от иностранных эмиссаров.
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