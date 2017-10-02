В Дагестане нейтрализованы бандиты, причастные к убийству полицейских

Боевиков, причастных к убийству правоохранителей в Кизлярском и Бабаюртовском районах Дагестана, ликвидировали.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о ликвидации бандитов, причастных к убийству полицейских. Они были нейтрализованы в ходе контртеррористической операции, передает ТАСС.
НАК: «В ходе заградительных мер, осуществляемых в рамках контртеррористической операции на территории Бабаюртовского и Кизилюртовского районов Дагестана, 1 октября в 22:45 в автомобиле на дороге у села Качалай сотрудниками правоохранительных органов были нейтрализованы двое бандитов, причастных к убийству полицейских в Кизлярском и Бабаюртовском районах республики».
В ночь на 30 сентября участковый полицейский был убит в Кизлярском районе Дагестана. Он получил колото-резаную рану шеи. Предположительно, убийца скрылся с места на служебном автомобиле убитого, похитив также его табельное оружие. Украденная машина позднее была найдена в Бабаюртовском районе.
У ликвидированных бандитов было найдено табельное оружие убитого стража порядка, а также охотничье ружье и нож. Пострадавших среди гражданских нет. В ходе боевой операции легкое ранение получил сотрудник полиции.
НАК: «В ходе заградительных мер, осуществляемых в рамках контртеррористической операции на территории Бабаюртовского и Кизилюртовского районов Дагестана, 1 октября в 22:45 в автомобиле на дороге у села Качалай сотрудниками правоохранительных органов были нейтрализованы двое бандитов, причастных к убийству полицейских в Кизлярском и Бабаюртовском районах республики».
В ночь на 30 сентября участковый полицейский был убит в Кизлярском районе Дагестана. Он получил колото-резаную рану шеи. Предположительно, убийца скрылся с места на служебном автомобиле убитого, похитив также его табельное оружие. Украденная машина позднее была найдена в Бабаюртовском районе.
У ликвидированных бандитов было найдено табельное оружие убитого стража порядка, а также охотничье ружье и нож. Пострадавших среди гражданских нет. В ходе боевой операции легкое ранение получил сотрудник полиции.
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